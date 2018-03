Dealer komt goed weg voor rechter 13 maart 2018

Een 26-jarige man uit Zaventem is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het verhandelen van cocaïne. De politie had midden maart 2017 betrouwbare informatie ontvangen dat de man sinds het begin van dat jaar een soort 'drugshol' uitbaatte. Een observatie werd ingesteld waarbij de agenten een aantal gekende druggebruikers in en uit de woning zagen komen. Het telefonieonderzoek wees uit dat hij maar liefst 9.374 contacten had met 195 mensen, waarvan velen gekend waren als gebruiker. Bij een huiszoeking werd naast een kleine hoeveelheid hasj ook 1.250 euro in een trainingsbroek gevonden. Ook werd een oude Nokia-gsm ontdekt die de man gebruikte om zijn deals af te sluiten. Gezien zijn blanco strafregister besloot de rechter hem een tweede kans te geven in de vorm van een werkstraf. (WHW)