De Motte hoogstwaarschijnlijk nog tot eind januari dicht 02u30 0 Zaventem Zwembad De Motte zal waarschijnlijk pas eind deze maand de deuren kunnen heropenen. Het zwembad ging maandagavond uit veiligheidsoverwegingen dicht, omdat er een probleem is met de hanglampen. De herstelling start volgende week en zal een tweetal weken duren.

Een controlebureau adviseerde maandagavond om het zwembad in het gemeentelijk park te sluiten. Verschillende bouten van de hanglampen bleken verroest zijn, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Een aannemer zal de bouten herstellen. "Begin volgende week begint hij met de herstellingswerken, die naar verwachting een tweetal weken zullen duren", aldus sportschepen Erik Rennen (N-VA). "Daardoor zal het zwembad pas eind januari de deuren kunnen heropenen."





Aanvankelijk overwoog de gemeente de geplande 'relighting', die normaal in de loop van dit of volgend jaar uitgevoerd zou worden, te vervroegen. "Maar dat is geen optie meer", verduidelijkt de schepen. "Er zouden eerst studies uitgevoerd moeten worden, nadien zouden alle materialen nog besteld moeten worden om pas daarna te kunnen werken. Daardoor zou De Motte acht weken dicht moeten. Onmogelijk in deze periode van het jaar. De relighting wordt uitgevoerd tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode. Tegen dan zullen alle studies afgerond zijn en zullen ook alle materialen geleverd zijn. Zo zal het zwembad slechts vier weken dicht zijn voor de vervanging van de lichten."





Tussenoplossing

Ondertussen zoekt de gemeente een oplossing voor de vijftien personeelsleden van het zwembad. Vier van hen blijven de komende weken actief in De Motte, de elf anderen worden elders in de gemeente tewerkgesteld. Daarnaast gaat de gemeente samen met de zwemclubs op zoek naar zwemfaciliteiten in de buurtgemeenten. Voorlopig zonder succes. (RDK)