Damesploeg KOVC Sterrebeek stopt wegens tekort aan speelsters 01 augustus 2018

02u46 0 Zaventem Vijftien jaar nadat de damesploeg van KOVC Sterrebeek boven de doopvont gehouden werd, is het einde verhaal voor de voetbalploeg. Wegens een tekort aan speelsters zal er dit seizoen geen damesploeg meer zijn. Vorig seizoen speelde de club nog in tweede nationale B.

"De reden voor het stopzetten van de ploeg is een tekort aan speelsters", zegt Danny Cleynhens, gerechtigd correspondent van KOVC Sterrebeek. "Enkele speelsters die een paar jaar geleden van OHL naar ons kwamen, vertrokken eind vorig seizoen na een dispuut met de trainer. Om te vermijden dat nog meer speelsters zouden vertrekken, opteerden we voor een trainerswissel. Maar toen was het kwaad al geschied, want nog enkele andere dames gaven aan dat ze wilden stoppen."





Aanvankelijk besliste de ploeg om nog op amateurniveau aan te treden omdat de meeste gevestigde waarden vertrokken waren, maar ook die vlieger ging uiteindelijk niet op.





Geen doorstroming

"Er werden onvoldoende extra speelsters gevonden, dus zat er niets anders op dan de damesploeg op te doeken", gaat Cleynhens verder. "Bijzonder jammer, want ik stond vijftien jaar geleden mee aan de wieg van de ploeg. Mijn vriendin heeft er ook enkele jaren gespeeld en ik was een tijdje afgevaardigde van de dames. We hopen dat we in de toekomst toch opnieuw over een damesploeg kunnen beschikken, want in onze jeugd spelen ook heel wat meisjes. Zij krijgen nu geen kans om door te stromen naar een A-ploeg binnen KOVC Sterrebeek." (RDK)