Dakwerken sporthal klaar: clubs kunnen weer sporten 25 augustus 2018

De broodnodige vernieuwing van het dak van de sporthal van Zaventem is zo goed als afgerond. Daardoor kunnen de sportclubs sinds deze week opnieuw gebruik maken van de sporthal.





"De werken begonnen met wat vertraging door de hitte, maar desondanks is de uitvoering ervan toch op schema gebleven", zegt een opgeluchte schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). "De sporthal is inmiddels opnieuw toegankelijk voor de clubs. Het plaatsen van extra isolatie van twaalf centimeter en de toplaag op de platte daken van de kleedkamers, halterclub, dojo en cafetaria zal klaar zijn tegen eind september. Maar deze werken beperken het gebruik van de sporthal niet."





De sporthal kreeg ondertussen ook nieuwe ledverlichting. "De verlichting zal voortaan centraal aangestuurd kunnen worden", aldus sportschepen Erik Rennen (N-VA). "Waar niet gesport wordt, kunnen de lichten uitgeschakeld worden. De verlichting kostte ons 40.000 euro, maar dat is op amper twee jaar tijd alweer terugverdiend."





Volgend jaar wordt ook nog de buitenschrijnwerkerij aangepakt en wordt de toegankelijkheid verbeterd.





(RDK)