Dahdouh-Guebas ruilt sp.a voor CD&V 18 april 2018

02u37 1 Zaventem Gemeenteraadslid Farid Dahdouh-Guebas zal in oktober niet op de sp.a-lijst staan, wel op die van CD&V. Tot eind dit jaar zal hij als onafhankelijke zetelen.

Het raadslid zal volgende week maandag tijdens de gemeenteraad ontslag nemen als fractievoorzitter van oppositiepartij sp.a. "Ik ben steeds meer tot het besef gekomen dat ik politiek niet meer op mijn plaats zat", klinkt het. "Waarom dat besef er pas na twaalf jaar als fractievoorzitter komt, weet ik ook niet. Maar ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb het gevoel dat ik thuiskom bij CD&V."





Bart Dewandeleer, schepen en lijsttrekker voor CD&V, is tevreden. "Het is positief dat een sterke man onze lijst komt versterken. Dat betekent dat onze lokale partij en ons project van en voor Zaventem toch een aantrekkingskracht hebben."





Welke plaats Dahdouh-Guebas op de lijst zal krijgen, is nog niet geweten. (RDK)