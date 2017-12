Crèche Eden definitief dicht door taalkwestie UITBAATSTER NEEMT AFSCHEID VAN 18 KINDEREN OUDERS VINDEN NIEUWE OPVANG ROBBY DIERICKX

02u23 6 Lukas Sylvie Le Roy (op de foto links) moet haar crèche noodgedwongen sluiten. Zaventem Kinderdagverblijf Eden in Sterrebeek is sinds gisteren dicht. Uitbaatster Sylvie Le Roy kreeg enkele weken geleden van Kind en Gezin te horen dat ze de deuren moest sluiten, omdat ze geen diploma Nederlands heeft. Uiteindelijk vonden alle ouders wel een andere crèche voor hun dreumes, al is die oplossing niet voor iedereen even ideaal.

Eind oktober liet Sylvie Le Roy, die al ruim negen jaar kinderdagverblijf Eden langs de Mechelsesteenweg uitbaat, aan de ouders van de achttien kindjes die ze samen met haar moeder en dochter opvangt weten dat ze haar crèche eind dit jaar noodgedwongen moest sluiten. Volgens Kind en Gezin kon de uitbaatster geen Nederlands schrijven en beschikt ze ook niet over een taaldiploma, terwijl dat volgens het nieuwe decreet van 2014 wel verplicht is. De uitbaatster kreeg een aanpassingstermijn van drie jaar en werd meermaals gewaarschuwd dat ze haar crèche zou moeten sluiten als ze niet over het vereiste diploma Nederlands zou beschikken.





"Zware tegenvaller"

Toen enkele weken geleden bleek dat ze onvoldoende inspanningen geleverd had, besliste Kind en Gezin dat de vergunning voor de uitbating van Eden eind dit jaar zou vervallen. De uitbaatster had gehoopt om nog wat uitstel te krijgen, maar dat is niet het geval. Gisteren sloot de crèche langs de Mechelsesteenweg dan ook definitief de deuren. "Ik heb er me ondertussen bij neergelegd", zegt Sylvie Le Roy. "Uiteraard is dit een zware tegenvaller, maar ik heb geen andere keuze. Ik ben vooral opgelucht dat de ouders een oplossing voor hun kindjes gevonden hebben. Ik start binnenkort met een opleiding bij de Waalse tegenhanger van Kind en Gezin en word onthaalmoeder. Mijn dochter zal hetzelfde doen."





"Gelukkig hebben we relatief snel een plek gevonden voor ons zoontje in een ander kinderdagverblijf in Sterrebeek", zegt Stefaan Van Eijcken. "Mijn gevoel bij de sluiting van Eden is dubbel. Enerzijds begrijp ik niet dat Kind en Gezin er zo zwaar aan tilt dat de uitbaatster onvoldoende Nederlands kan schrijven, anderzijds vind ik het jammer dat Sylvie drie jaar nadat ze een eerste waarschuwing kreeg niets ondernomen heeft om de sluiting te vermijden."





Omrijden

Ook het kindje van Cedric Hanssens kan binnenkort elders terecht. "Al moet ik voortaan wel naar Wezembeek-Oppem rijden, want dichterbij was geen plaatsje meer vrij", klinkt het. "Daardoor verlies ik 's ochtends ongeveer twintig minuten. Het zal niet evident zijn, maar uiteraard ben ik tevreden dat we alsnog een oplossing gevonden hebben."





"Te laat ingelicht"

Luc Styfhals, wiens dochter tien maanden naar het kinderdagverblijf langs de Mechelsesteenweg ging, betreurt dat de ouders zo laat ingelicht werden over de nakende sluiting. "Pas eind oktober kregen we te horen dat de deuren eind dit jaar dicht moesten. Rijkelijk te laat. Daar ging de directrice in de fout. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden, al zal onze dochter tot april wel slechts drie in plaats van vier dagen naar een crèche kunnen. Mijn vrouw en ik werken echter thuis, zodat we die ene dag in de week voor onze dochter kunnen zorgen."