Commotie rond tweetalige brief van Waals bedrijf over groepsaankopen Robby Dierickx

05 april 2019

14u50 0 Zaventem In Zaventem is opnieuw commotie ontstaan over tweetalige reclame. Wikipower, een Waals bedrijf dat groepsaankopen promoot, stak deze week een tweetalige advertentie in de brievenbussen. “Het bedrijf heeft geen respect voor onze Vlaamse eigenheid”, zegt N-VA’er Erik Rennen. Hij eist maatregelen van het schepencollege.

Het Luikse bedrijf Wikipower verstuurde in februari een Nederlandstalige brief naar de inwoners van de luchthavengemeente waarin de firma hen aanspoorde om in te tekenen op een groepsaankoop voor energie. In de brief werd een link gelegd naar de gemeente, maar die link bleek er niet te zijn. Deze week kregen de Zaventemnaren echter een tweede brief van de firma. Die bleek echter zowel in het Nederlands als in het Frans opgesteld te zijn. “Een schande dat een Waals bedrijf in een eentalig Vlaamse gemeente tweetalige informatie verspreidt”, reageert een verbijsterde Erik Rennen, gemeenteraadslid van oppositiepartij N-VA.

“In Zaventem is de invloed van Brussel en de toestroom van anderstaligen al enorm en nu doet dit bedrijf uit Luik er nog een schepje bovenop. De firma heeft totaal geen respect voor onze Vlaamse eigenheid noch voor onze Vlaamse inwoners en hopelijk reageert de meerderheid bij monde van de schepen van Vlaamse aangelegenheden hier gepast op. Ik zal op de eerstvolgende gemeenteraad dan ook vragen welke actie de gemeente zal ondernemen.”