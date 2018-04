Circulatieplan rond scholen wordt uitgebreid 05 april 2018

Zaventem Het circulatieplan dat midden september bij wijze van proef ingevoerd werd in de buurt van het Koninklijk Atheneum en Zavo, blijft behouden en wordt zelfs uitgebreid.

Sinds midden september geldt eenrichtingsverkeer in de Steenokkerzeelstraat en de Hoogstraat. Daar werden ook fietssuggestiestroken aangelegd om schoolgaande kinderen meer veiligheid te bieden. En dat plan werd nu na zes maanden geëvalueerd. "Het eenrichtingsverkeer in beide straten blijft behouden", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Maar omdat meerdere automobilisten toch nog in beide richtingen door de Steenokkerzeelstraat rijden en omdat de maximumsnelheid niet altijd even vlot gerespecteerd wordt, gaan we er extra controles uitvoeren. Zo stond er afgelopen week al een flitstoestel."





Fietsstraat

Maar het plan wordt ook uitgebreid met een nieuwigheid. De Spoorwegstraat wordt immers een fietsstraat. "In zo'n straat krijgen fietsers voorrang", legt Holemans uit. "Voorts leggen we er een kiss&ride-zone aan. We hebben namelijk vastgesteld dat er in de ochtendspits heel wat chaos is wanneer ouders hun kinderen aan de schoolpoort afzetten. Tot slot blijven de verkeerslichten op het kruispunt van de Van Dijcklaan en de Watertorenlaan op knipperstand staan." (RDK)