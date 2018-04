Chiro viert 75ste verjaardag met zeepkistenrace 20 april 2018

02u41 0

De Chiro van Sint-Stevens-Woluwe viert dit weekend haar 75ste verjaardag en doet dat in stijl. Een heel weekend lang staan er tal van activiteiten gepland met als hoogtepunt een zeepkistenrace.





Vanavond al start het feestweekend met de kaas- en wijnavond. Morgen nemen om 14 uur achttien zeepkisten deel aan de zeepkistenrace. Het parcours ligt in de Kleine Kloosterstraat en is 400 meter lang. Onderweg zijn er verschillende obstakels. Om de veiligheid te garanderen wordt het parcours afgebakend met strobalen. De winnaar krijgt 100 euro. Een jury zal punten geven op originaliteit, snelheid en voorstelling.





Zaterdagavond is er vervolgens een danscafé en op zondag sluit de Chiro het verjaardagsweekend af met een brunch. (RDK)