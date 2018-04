Chiro neemt nieuwe lokalen in gebruik 16 april 2018

02u34 0 Zaventem Chiro Mik Mak heeft dit weekend zijn intrek genomen in enkele containers op de site van het voormalige skateterrein aan het Zeenpark.

Jarenlang hadden de leden van de Chiro onderdak in een gebouw van de Vereniging Parochiale Werken (VPW), maar het pand in de Kerkdries bleek enorm verouderd. Zo was er amper isolatie en kunnen de ramen niet goed afgesloten worden, waardoor de verwarming opzetten nutteloos was. Daarnaast waren er problemen met de brandveiligheid.





"Hoog tijd"

"Het was hoog tijd voor een nieuw onderkomen", beaamt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V).





"De site rond het Zeenpark is een ideale plek. Veel groen en ruimte om te spelen. Ook het jeugdhuis ligt hier trouwens al. Sport en spel staan sowieso al centraal op deze site. De Chiro past er perfect bij."





Ook de Chiro is zeer tevreden over de nieuwe locatie.





"Een ideale plek om ons ding te doen", klinkt het. De volgende 3 à 4 jaar zal de chiro zijn vaste plek hebben in hun nieuwe containers.





In de volgende legislatuur zal er werk gemaakt worden van de nieuwe lokalen die op zo'n 100 meter van de containers zullen verschijnen. (WHW)