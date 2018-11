Celstraf met uitstel voor verkoopsdirecteur WHW

12 november 2018

13u11 0 Zaventem Een 50-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. De man stak daarmee 35.000 euro in zijn eigen zak.

De methode waarvan de verkoopsdirecteur van een Zaventems bedrijf gebruik maakte, was heel eenvoudig. Hij veranderde het rekeningnummer van het bedrijf in het zijne waardoor verschillende betalingen doodleuk op zijn eigen rekening verschenen. In totaal kreeg hij zo 35.000 euro. Door zijn sleutelfunctie had hij heel wat match op financieel vlak en hiervan maakte hij gewiekst misbruik. De man zelf gaf alles meteen toe. “Hij was indertijd verwikkeld in een echtscheiding en had mede daardoor financiële problemen. Nu heeft hij een nieuwe job en staat zijn leven terug op de rails. Hij heeft ook al een groot deel terugbetaald”, aldus de verdediging. De rechter had oren naar deze verachtende omstandigheden en gaf hem slechts een straf met uitstel.