CD&V wil jaarlijks 300.000 euro besparen met ledverlichting 05 september 2018

Meerderheidspartij CD&V denkt eraan om de volledige straatverlichting in Zaventem te vervangen door ledlampen. Dat zou de gemeente 5 miljoen euro kosten, maar jaarlijks zou men er wel 300.000 euro mee kunnen besparen. "Onze gemeente telt 6.000 lichtpunten", zegt schepen en lijsttrekker voor CD&V Bart Dewandeleer. "De jaarlijkse energiekost daarvan bedraagt 600.000 euro. Een volledige relighting zou ons 5 miljoen euro kosten, maar we kunnen er jaarlijks wel 300.000 euro aan energiekosten mee uitsparen." De schepen zou de investering willen spreiden over twee fases. "Simulaties wijzen uit dat als we de allergrootste verbruikspunten onmiddellijk in het begin van de volgende bestuursperiode vervangen, we de investering al tegen het einde van die legislatuur kunnen hebben terugverdiend. Het is immers zo dat twintig procent van de lampen veertig procent van de energie verbruiken. Ik ben ervan overtuigd dat dit een heel zinvolle investering is, zowel voor de begroting als voor het klimaat."





(RDK)