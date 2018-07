CD&V trekt met 19 nieuwkomers naar de kiezer 02 juli 2018

02u34 2

Meerderheidspartij CD&V heeft een lijst met 31 kandidaten klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.





Lijsttrekker is huidig schepen Bart Dewandeleer. Op de tweede plaats staat partijvoorzitster en fractieleidster Hilde Van Craenenbroeck. De 28-jarige Lukas Schillebeeckx uit Sterrebeek krijgt de derde plaats, Mia Van der Elst is lijstduwer.





De meest opvallende naam is ongetwijfeld die van Farid Dahdouh-Guebas. Hij was jarenlang lid van sp.a, maar zetelt momenteel nog als onafhankelijke in de gemeenteraad. In totaal telt CD&V negentien nieuwe gezichten.





"Waar sommige partijen de gezichten van de voorbije dertig jaar presenteren, stellen wij de gezichten van de komende dertig jaar voor", zegt schepen Dewandeleer. "Naast ervaring heeft onze gemeente ook nood aan vernieuwing. CD&V is klaar om die vernieuwing te brengen. Het is onze ambitie om met een grotere CD&V-ploeg opnieuw deel te kunnen uitmaken van het bestuur." (RDK)