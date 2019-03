Carnavalsstoet rijdt voor 44ste keer uit Robby Dierickx

15 maart 2019

09u23 0 Zaventem In het centrum van Zaventem rijdt de carnavalsstoet zaterdag voor de 44ste keer uit. In totaal doen er voor deze jubileumeditie – 44 is namelijk een feestgetal in de carnavalswereld - dertig verenigingen mee aan de stoet.

De carnavalsdag start al om 10.11 uur met de overhandiging van de sleutel van de gemeente aan Prins Jokke en Prinses Nathalie in het gemeentelijk sportstadion in de Quinkenstraat. Zij zullen bijgestaan worden door het jeugdprinsenpaar Martijn en Maya. Voor die plechtige sleuteloverhandiging heeft het schepencollege een verrassing in petto.

De 44ste carnavalsstoet start om 14.11 uur op het Kerkplein en trekt via de Stationsstraat, Keibergstraat, Hoogstraat, Parklaan, Watertorenlaan, Vilvoordelaan, Diegemstraat en Olmenstraat naar het eindpunt in de Vilvoordelaan. Daar vindt ook de gouden varkensworp plaats ter hoogte van de kermis. “Een jarenlange traditie wordt hiermee in ere gehouden”, zegt schepen van Feestelijkheden en Keizer Dirk Philips. “De stoet volgt dit jaar weer het traditionele parcours na de wegwerkzaamheden van vorig jaar.”