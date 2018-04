Cannabisplantage ontdekt 24 april 2018

In een appartementsgebouw in Sint-Stevens-Woluwe is donderdag een cannabisplantage ontdekt met zo'n 500 planten klaar voor oogst. Verder werd er ook 36 kilo cannabis gevonden die aan het drogen was. "De politie trof er twee Albanezen aan van 46 en 21 jaar oud die zich in de garage verstopt hadden. Ze beweerden dat ze gevraagd waren om schilderwerken te doen in het appartement. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd die hen beiden onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst", zegt de woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.





(VDBS)