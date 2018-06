Cafébaas raakt slaags met klant na discussie over blikje bier 19 juni 2018

Een Gentenaar riskeert 12 maanden cel voor een vechtpartij met een Zaventemse cafébaas. Deze riskeert op zijn beurt 3 maanden cel voor zijn aandeel in de vechtpartij. De man was met enkele vrienden op restaurant gegaan waarna ze enkele biertjes hadden gekocht in een nachtwnkel. Dze dronken ze op op het terras van het caé waarna een discussie ontstond met de cafébaas. Uiteindelijk mndde dit uit in een vechtpartij waarbij de cafébaas en een klant die tussenkwam gekwetst raakten. "Volgens een onafhankelijke getuige zijn de klanten meteen beginnen vechten nadat de cafébaas een opmerking maakte. We wilden dit oplossen via strafbemiddeling maar dit lukte niet", aldu het parket. Omdat de klant al eens veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten en volgens het parket een grotere rol had riskeert hij een zwaardere straf. Uitspraak op 28 juni. (WHW)