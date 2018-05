Buurtbewoners leggen nieuwe moestuin aan 28 mei 2018

02u42 1 Zaventem Het oude vredegerecht staat al jaren leeg, maar de buren hebben plannen met het pand. "We willen er een buurthuis van maken", klinkt het. Afgelopen zaterdag ging de eerste activiteit van start met de opbouw van een moestuin.

"We hebben het pad al vrij gemaakt, want dat was helemaal overwoekerd met mos", zegt vrijwilligster Christine Huys. "Ondertussen hebben we al pompoenen geplant. Nu zijn we bezig met het planten van tomaatjes en frambozen. Verder willen we er nog voor zorgen dat er in de tuin een plekje komt waar de mensen wat in de zon kunnen zitten. Maar we zullen vooral de strijd moeten aangaan met de slakken."





Helpende handen zijn altijd welkom. "Wanneer ze maar willen en hoe lang ze willen. Maar het draagt bij tot het sociale gebeuren. Hoe lang het duurt vooraleer de tuin af is, zal dus afhangen van hoeveel volk ons komt helpen", lacht Huys.





Schepen Erik Rennen is erg enthousiast over het project. "We hopen dat we er een echt buurthuis van kunnen maken. Daarvoor is het een ideale locatie. Daarnaast is het ook een fantastisch project, omdat mensen met duurzaamheid bezig zijn. Als schepen van Leefmilieu kan ik zoiets alleen maar aanmoedigen. Voorlopig zal het project nog lopen tot de verkiezingen, maar ik zal er alles aan doen om het nadien ook te behouden." (VDBS)