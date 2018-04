Busje komt zo... zonder chauffeur NA TESTFASE MAAKT ZELFRIJDENDE BUS IN 2021 INTREDE ROBBY DIERICKX

21 april 2018

03u04 0 Zaventem Over drie jaar maakt de eerste zelfrijdende bus haar intrede op de luchthaven van Zaventem. Brussels Airport en De Lijn hebben het licht voor de autonome shuttlebus op groen gezet. Na een lange testfase zullen de eerste passagiers er in 2021 gebruik van kunnen maken.

Exact drie jaar geleden maakten Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA), luchthavenuitbater The Brussels Airport Company en vervoersmaatschappij De Lijn bekend dat de luchthaven van Zaventem het decor zou worden van de eerste zelfrijdende elektrische bus in ons land. Na verder studiewerk en de keuze van de constructeur hebben Brussels Airport en De Lijn recent hun akkoord gegeven om te starten met het proefproject van de autonome shuttlebus.





"Als intermodale hub waar verschillende transportmiddelen naadloos op elkaar aansluiten, onderzoeken we voortdurend nieuwe mogelijkheden om deze hub duurzaam uit te breiden", zegt Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport. "Dit technologisch innovatief project om een zelfrijdende elektrische bus op een vast traject te laten rijden, past bovendien in ons milieuengagement om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te houden."





Pioniersrol

Volgens minister Weyts neemt Vlaanderen met de shuttlebus een voortrekkersrol in. "In andere landen rijden er al enkele voertuigen zonder chauffeur, maar dat is vaak in een eigen bedding. Hier is het de bedoeling dat de zelfrijdende shuttle autonoom over de openbare weg en dus tussen het andere verkeer navigeert. Dit is spitstechnologie die echt tot de verbeelding spreekt. We doen hier een investering in de toekomst, in meer efficiëntie en in een verleidelijker aanbod van ons openbaar vervoer."





Toch is het nog minstens drie jaar wachten alvorens de reizigers van deze primeur mogen proeven. De komende weken start de Nederlandse constructeur 2GetThere het project op, eind volgend jaar staan de eerste voertuigtesten op het eigen terrein in Utrecht gepland. Begin 2020 zou de eerste zelfrijdende shuttlebus, die zowat vijftien zitplaatsen zal tellen, naar Zaventem komen, waar testritten op het testtraject op bedrijvenzone Brucargo zullen plaatsvinden. Tijdens de testritten, die in alle weersomstandigheden en bij verschillende verkeerssituaties zullen uitgevoerd worden, zitten er nog geen passagiers op de bus.





Als alles volgens plan verloopt, wordt de shuttlebus vanaf 2021 ingezet op de luchthaven voor het vervoer van passagiers, bezoekers en werknemers tussen de terminal en Brucargo. Nadien zouden er ook meerdere autonome bussen geleverd worden. Hoeveel exemplaren dat zullen zijn, is nog niet duidelijk.