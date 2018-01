Bushalte 'Memorial Garden' herdenkt aanslagen 26 januari 2018

De bushalte Zaventem Loodsen, die zich aan de toegang van Brussels Airport ter hoogte van de herdenkingsplaats van de aanslagen van 22 maart 2016 bevindt, heet voortaan 'Memorial Garden'. De naamswijziging komt er op vraag van een medewerker van de luchthaven die erg getroffen is door de terreur van bijna twee jaar geleden.





"De aanslagen op onze luchthaven tekenen ons hart en ons leven nog altijd", zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. "De Memorial Garden aan de ingang van de luchthaven is belangrijk om de herinnering te bewaren en iedereen de kans te geven hierover te bezinnen of de gebeurtenissen te herdenken. Om de herdenkingsplaats nog herkenbaarder te maken voor bezoekers, suggereerde een werknemer, die erg geraakt is door de gebeurtenissen, om de bijhorende bushalte van De Lijn te laten hernoemen tot Memorial Garden. De Lijn vond het een goed idee en heeft bij de eerstvolgende verandering van de dienstregeling de bushalte zijn nieuwe naam gegeven."





"Hiermee willen we de slachtoffers blijven herdenken", zegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. "Voor onze reizigers op lijnen 820 en 821 is het nu nog duidelijker dat deze halte vlak bij de herdenkingsplaats ligt." Ter hoogte van de bushalte staat sinds vorig jaar het kunstwerk 'Flight in mind', dat na de aanslagen in de vertrekhal gerestaureerd werd. (RDK)