Burgerforum Luchthavenregio eist initiatief van overheid 23 februari 2018

02u38 0 Zaventem Op Brussels Airport is woensdagavond het Forum 2040 afgerond. Dat was een discussieforum voor belanghebbenden over de uitbreidingsplannen die de luchthavenuitbater heeft.

Het Forum 2040 bestond uit een tachtigtal geselecteerde belanghebbenden (omwonenden, gemeenten, bedrijven, experts). Zij bespraken de voorbije maanden de toekomstplannen in een reeks themasessies rond bijvoorbeeld mobiliteit en luchtgeluid.





Het Burgerforum Luchthavenregio, een groepering van bewonersgroepen uit Kortenberg, Steenokkerzeel en Sterrebeek, was sinds het begin echter gekant tegen het overlegplatform. "Het was geen legitiem overlegorgaan", klinkt het. "De deelnemende burgers werden op manipulatieve wijze geselecteerd en het overleg werd zeer sterk gestuurd vanuit de bekommernissen en belangen van Brussels Airport Company." De deelnemers hadden ook "absolute zwijgplicht".





Het Burgerforum Luchthavenregio pleit voor "georganiseerde inspraak" en vraagt dat de overheid een initiatief zou nemen om alle betrokkenen te horen en ook om alle opties voor de luchthaven - niet alleen de twee opties die Brussels Airport zelf naar voren schoof - te bestuderen.





Het verslag van de sessie van woensdag zou een van de komende dagen op de website van Brussels Airport moeten verschijnen. (DBS)