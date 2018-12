Burgemeesters eisen opnieuw staten-generaal in luchthavendossier Robby Dierickx

11 december 2018

12u07 0 Zaventem De Vlaams-Brabantse burgemeesters die vertegenwoordigd zijn in het Platform Luchthavenregio hebben een herinneringsbrief naar federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) gestuurd om hem aan te manen een staten-generaal in het luchthavendossier te organiseren. In september weigerde de minister dat, omdat de gemeenteraadsverkiezingen toen voor de deur stonden.

“De verkiezingen van 14 oktober zijn inmiddels achter de rug”, valt in de brief te lezen. “De nieuwe lokale besturen worden na Nieuwjaar geïnstalleerd en het nieuwe provinciebestuur legde op 3 december de eed af. Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant ziet een staten-generaal nog steeds als een startpunt om tot een breed gedragen oplossing te komen voor meer evenwichtige spreiding van de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem, door een brede dialoog met alle betrokkenen. We vragen u daarom – en met aandrang – om een staten-generaal over Brussels Airport te plannen en effectief te organiseren in januari.”

Symbolische actie

In september organiseerden de burgemeesters en de provinciegouverneur een symbolische staten-generaal in het Provinciehuis in Leuven, maar de minister daagde zoals aangekondigd niet op. “Het aanbod dat we toen deden, met name dat u gebruik kan maken van de vergaderinfrastructuur in Leuven, blijft gelden”, besluiten de burgemeesters.

De minister laat weten dat de vergadering gepland staat na de installatie van de nieuwe schepencolleges.