Burgemeester Holemans heeft haar lijst klaar 25 augustus 2018

02u28 0 Zaventem De lijst van Open Vld, de partij van burgemeester Ingrid Holemans, is klaar. Holemans is - zoals eerder al bekendgemaakt werd - lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Met gemeenteraadsvoorzitter Martine Robberechts is ook de lijstduwer een vrouw. In totaal staan 21 nieuwe mensen op de liberale lijst.





Voor Open Vld zijn het de eerste verkiezingen zonder gewezen burgemeester Francis Vermeiren, die 34 jaar aan het hoofd van de gemeente stond, maar in juni 2016 zijn sjerp doorgaf aan partijgenote Ingrid Holemans. Toch telt de lijst nog heel wat ervaren rotten zoals schepenen Dirk Philips (plaats 2), Peter Rosel (plaats 6) en gewezen schepen Piet Ockerman (plaats 3). Huidig schepen Natalie Miseur krijgt de zevende plaats.





21 nieuwe namen

De lijst telt in totaal 21 nieuwe namen, waaronder heel wat jong talent. Gewezen OCMW-voorzitter en huidig Europees parlementslid Lieve Wierinck gaf eerder al aan dat ze niet meer zou opkomen.





(RDK)