Brussels Airport neemt Sheraton Hotel over: geen gevolgen voor personeel Robby Dierickx

16 januari 2019

13u28 1 Zaventem Het Sheraton Airport Hotel, pal tegenover de vertrekhal van de luchthaven, is voortaan in handen van Brussels Airport Company. Voor het personeel verandert er niets.

Brussels Airport Company bereikte recent een overeenkomst met Airhotel Belgium, de onderneming die eigenaar was van het hotel. “De overname is belangrijk voor ons, omdat we hierdoor het hotel volledig kunnen integreren in onze toekomstige ontwikkelingsplannen voor deze strategische zone”, zegt Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport. “We kijken ernaar uit om de succesvolle uitbating van het Sheraton Hotel voort te zetten samen met de huidige hotelteams, hetgeen bijdraagt aan de hoge kwaliteit van de diensten die Brussels Airport aan zijn passagiers en bezoekers aanbiedt.”

In het hotel zijn 294 kamers, 21 vergaderruimtes met een maximumcapaciteit van 1.500 personen, een restaurant, een fitnesscentrum en een parkeergarage. Over de overnameprijs is niets bekend. Voor het personeel verandert er niets. Het hotel blijft in de toekomst ook werken onder de Sheraton-merknaam.