Brussels Airport: in 60 jaar tijd van 700.000 naar 25 miljoen passagiers Robby Dierickx

21 december 2018

11u45 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft vrijdag haar 25 miljoenste passagier van het jaar verwelkomd. Daarmee werd meteen een record gebroken. Om die gebeurtenis te vieren, werd de rode loper uitgerold en werden de passagiers getrakteerd op Belgische chocolade en livemuziek.

700.000 reizigers in 1959, 5 miljoen in 1979, 21 miljoen in 2000 en vandaag een absoluut record van 25 miljoen passagiers per jaar. Brussels Airport mag terugblikken op een absoluut topjaar. En dus mochten ook de reizigers vrijdag mee vieren. In de vertrekhal werd de rode loper uitgerold en alle passagiers kregen op weg naar het vliegtuig Belgische chocolade en konden genieten van livemuziek.

“Meer dan 25 miljoen passagiers in één jaar tijd betekent dat gemiddeld bijna 70.000 passagiers per dag via Brussels Airport reizen, met pieken tot 95.000 passagiers tijdens de vakantieperiodes”, liet Arnaud Feist, CEO van de luchthaven, weten. “Elke dag stellen we alles in het werk opdat elke passagier zich op onze luchthaven thuis voelt en geniet van de hoogwaardige dienstverlening die hij of zij verwacht. 20.000 luchthavenmedewerkers zetten dagelijks hun energie en enthousiasme in om ervoor te zorgen dat onze passagiers in de best mogelijke omstandigheden reizen, van bij hun aankomst in de terminal tot wanneer ze in het vliegtuig stappen.”