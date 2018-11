Brussels Airport House heet voortaan Aviato Robby Dierickx

18u59 0 Zaventem Het Brussels Airport House dat vijf jaar geleden opgericht werd om de vacatures op de luchthaven sneller ingevuld te krijgen, heet voortaan Aviato. Dinsdag werden de nieuwe naam en de vernieuwde kantoren voorgesteld. Op 4 december vindt de eerst jobbeurs van Aviato plaats.

Met de opening van het Brussels Airport House in 2013 werd alle informatie over tewerkstelling en opleiding op de luchthaven van Zaventem gecentraliseerd. Partners bij de oprichting waren VDAB, Actiris, de provincie Vlaams-Brabant, BECI, VOKA, SFTL en Brussels Airport Company. Nu, vijf jaar later, verandert het Brussels Airport House van naam. De naamsverandering naar Aviato moet een nieuwe impuls geven aan het tewerkstellingsbureau. In de databank ‘Vlieg erin’ vinden werkzoekenden alle vacatures op en rond de luchthaven. Voor wie nog niet voldoende werkervaring heeft, zijn er de opleidingen bij Aviato.

Met gloednieuwe kantoren die uitkijken op de aankomsthal van Brussels Airport wil Aviato dichter dan ooit staan bij de werkzoekenden. Consultants van VDAB en Actiris verzekeren het dagelijkse onthaal van iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de luchthaven. Op dinsdag 4 december organiseert Aviato van 14 tot 18 uur haar eerste jobbeurs in samenwerking met Air Cargo Belgium. Werkzoekenden kunnen in cultureel centrum De Factorij in Zaventem kennismaken met de vele werkgevers die actief zijn op de luchthaven en kunnen er alle vacatures ontdekken.