Brussels Airport House bezorgt 336 mensen job op luchthaven 02 augustus 2018

02u40 0 Zaventem 336 mensen hebben vorig jaar een job op de luchthaven gevonden dankzij het Brussels Airport House (BAH). Er staan momenteel wel nog 478 vacatures op Brussels Airport open.

Vlaams parlementslid Lieve Maes (N-VA) kreeg de cijfers van partijgenoot en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. "De resultaten van het Brussels Airport House, dat speciaal daarvoor opgericht werd, tonen aan dat er het voorbije jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt werd", aldus Maes. "Vorig jaar vonden namelijk maar liefst 336 mensen een job op de luchthaven dankzij het BAH. Dat is het bewijs dat de aanwervingen vlot verlopen en dat spontane bezoekers steeds meer hun weg naar het Brussels Airport House vinden."





Toch blijven er momenteel wel nog zo'n 478 vacatures open staan op de luchthaven. "Maar er worden verschillende initiatieven genomen om de instroom van werknemers verder te stimuleren", aldus nog Maes. "Er wordt gewerkt aan de naambekendheid via een te lanceren mediacampagne. Eind dit jaar volgen er een nieuwe naam, nieuwe kantoren en een nieuwe site die het BAH nog steviger in de markt moeten zetten als belangrijke speler op de luchthaven."





Ook Brusselaars

Naast Vlamingen vonden ook heel wat Brusselaars hun weg naar Zaventem.





(RDK)