Britse met 12,7 kilogram cocaïne aangehouden

Een 28-jarige Britse vrouw is maandag opgepakt op de luchthaven van Zaventem nadat de politie 12,7 kilogram cocaïne in haar bagage aangetroffen had. De vrouw kwam van Montego Bay in Jamaica en verstopte de drugs in verschillende pakken bakmeel. De Britse werd door het parket van Halle-Vilvoorde voor de onderzoeksrechter geleid wegens bezit en invoer van verdovende middelen. Ze wordt verdacht lid te zijn van een bende. De onderzoeksrechter heeft de vrouw inmiddels aangehouden. (RDK)