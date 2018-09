Brief met wit poeder: vier werknemers Arval even in quarantaine 07 september 2018

02u47 0 Zaventem Een brief met wit poeder heeft gisterochtend even voor paniek gezorgd bij leasingmaatschappij Arval in Zaventem. Vier werknemers werden korte tijd in quarantaine geplaatst, omdat ze het poeder aangeraakt hadden. 280 anderen werden geëvacueerd. Uiteindelijk bleek iedereen gezond en wel. Om welk wit poeder het ging, is nog niet duidelijk.

Iets na 11 uur werd de politie van Zaventem verwittigd, omdat een werknemer van Arval in de Ikaroslaan, een bedrijventerrein langs de Leuvensesteenweg, een enveloppe met wit poeder geopend had. Ook de brandweer en de civiele bescherming werden op de hoogte gebracht van het voorval. "Omdat onduidelijk was om welk wit poeder het ging, werden de 280 werknemers van de leasingmaatschappij geëvacueerd naar de parking", zegt Ellen Vanderpoel, woordvoerder van de politie van Zaventem. "Vier werknemers die in aanraking waren gekomen met het verdachte poeder werden een tijdje in quarantaine geplaatst. Ze werden ter plaatse onderzocht en al snel bleek dat ze gezond waren. Daardoor konden ze - samen met de 280 andere werknemers - na de middag opnieuw aan de slag in het gebouw."





Om welk wit poeder het gaat, is nog onduidelijk. De civiele bescherming nam de enveloppe mee voor onderzoek. Volgens de lokale politie stond er een adres op de enveloppe, die evenwel al geopend toekwam tussen de andere post van Arval. Wie het goedje in de enveloppe dropte, is nog niet duidelijk. De politie voert een onderzoek. (RDK)





