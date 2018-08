Brandweer moet geknelde bestuurder uit wagen halen 27 augustus 2018

02u30 0

Op het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe heeft de brandweer zaterdagnamiddag een bestuurder uit zijn wagen moeten bevrijden. De man reed op het Woluwedal richting Brussel en begon net voor het kruispunt met de Jozef Van Damstraat te slippen. Vermoedelijk reed de bestuurder te snel, waardoor hij de controle over het stuur verloor en tegen een boom knalde. De chauffeur zat gekneld in zijn wagen en moest bevrijd worden door de brandweer. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Op het eerste gezicht leek hij geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Bij het ongeval was geen andere wagen betrokken. (RDK)