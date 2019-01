Brand vernielt veranda: bedlegerige bewoner gered Robby Dierickx

31 januari 2019

14u34 0 Zaventem Een veranda achter een woning langs de Leuvensesteenweg in Nossegem is donderdagmiddag volledig uitgebrand. De brandweer moest een bedlegerige bewoner evacueren, maar er vielen geen gewonden.

Het vuur brak rond 12.45 uur uit in de veranda achter de woning. Het waren enkele bewoners die de brand ontdekten toen ze thuis kwamen. In één van de kamers bevond zich op het moment van de brand evenwel een bedlegerig persoon, maar die kon zonder problemen uit de woning gehaald worden. De brandweer kreeg het vuur al bij al snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de veranda volledig uitbrandde. Ook een deel van de keuken liep schade op. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog niet geweten.

Als gevolg van de brand was de Leuvensesteenweg zowat twee uur afgesloten in de richting van Leuven. De rijbaan richting Brussel bleef wel gewoon open.