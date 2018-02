Brand vernielt fastfoodzaak Subway 10 februari 2018

02u54 1 Zaventem Een uitslaande brand heeft gisteravond veel schade aangericht in broodjeszaak Subway in de Lozenberg. Of er ook schade is in de bovenliggende kantoren is nog onduidelijk.

Het vuur brak gisteravond omstreeks 21.40 uur uit op de gelijkvloerse verdieping in een kantoorgebouw in industriezone Lozenberg. Op die gelijkvloerse verdieping bevindt zich een filiaal van Subway. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door de ramen van de broodjeszaak.





De brandweer had heel wat moeite om de rest van het gebouw te vrijwaren. De schade in het Subway-filiaal is aanzienlijk.





Oorzaak onduidelijk

Gisteravond was het nog onduidelijk of ook de kantoren op de verdiepingen boven de broodjeszaak schade opliepen. Er vielen evenwel geen gewonden. Het was bij het ter perse gaan ook nog niet helemaal duidelijk hoe de brand precies is kunnen ontstaan.





(RDK)