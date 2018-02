Brand in Subway blijkt aangestoken TOEKOMST BROODJESZAAK ONZEKER NA ZOVEELSTE VANDALENSTREEK ROBBY DIERICKX

12 februari 2018

02u37 0 Zaventem De brand die vrijdagavond de Subway in de Lozenberg in de as legde, werd aangestoken. Dat blijkt uit het onderzoek van een branddeskundige. Eigenaar Mark McSwain twijfelt of hij de zaak nog zal heropenen. "De schade is groot. Bovendien is het de zoveelste vandalenstreek, deze keer met grote gevolgen", klinkt het.

Vrijdagavond moest Mark McSwain met lede ogen aanzien hoe zijn Subway in de Lozenberg volledig uitbrandde. Gisteren kreeg de Amerikaan van de politie te horen dat de brand in de broodjeszaak op de gelijkvloerse verdieping van het kantoorgebouw aangestoken werd. "Dat verbaast me eigenlijk niet", klinkt het bij de eigenaar. "Vier keer werd er in enkele jaren tijd ingebroken. Tijdens één van de inbraken werd al eens brand gesticht in een leegstaande kantoorruimte op de eerste verdieping. De schade in mijn zaak bleef beperkt, al hadden de brandstichters toen wel een raam en de deur van mijn zaak aan diggelen geslagen om het gebouw binnen te dringen. Ook bij de andere inbraken sneuvelden er telkens ramen en deuren."





Eerst geld gestolen

Maar de schade die afgelopen vrijdag aangericht werd door de uitslaande brand, was van een ander kaliber dan die bij de vorige vandalenstreken. "Volgens de politie hebben de daders eerst geld gestolen en nadien heel wat spullen aan diggelen geslagen, om de zaak tot slot in brand te steken", gaat Mark McSwain verder. "De schade zou aanzienlijk zijn, al ben ik zelf nog niet kunnen gaan kijken. Ik heb totaal geen idee wie hierachter zit en waarom ze het op mijn broodjeszaak gemunt hebben."





De brandstichting is mogelijk de figuurlijke druppel die de emmer deed overlopen voor Mark McSwain. Hij weet op dit moment nog niet of hij de zaak wel wil heropenen. "De reeks vandalenstreken maken het niet gemakkelijk om verder te gaan", klinkt het. "Het merendeel van het kantoorgebouw staat al lange tijd leeg, waardoor er regelmatig ongure types een bezoekje brengen aan het pand. Maar het industrieterrein heeft een Subway nodig. De komende dagen zal dan ook duidelijk worden of ik nog bereid ben om alles opnieuw op te bouwen. Eerst wil ik zelf een kijkje gaan nemen om de schade op te meten."





The Royal Lounge

In de Subway in de Lozenberg werkten drie mensen. Of ze in een ander filiaal van de fastfoodketen terecht kunnen, is momenteel nog onduidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde is ondertussen een onderzoek gestart naar de brandstichting. Voorlopig werden nog geen verdachten opgepakt. Het was al de tweede brandstichting in enkele dagen tijd in onze regio. Vorige week werd in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht in waterpijpbar The Royal Lounge in de Vlaanderenstraat in Vilvoorde. Daar was vooral veel schade aan de voorgevel.