Brand in leegstaande hoeve aangestoken DBS

31 maart 2019

13u32 0 Zaventem De brand van vrijdag in een leegstaande hoeve aan de Kleine Daalstraat in Zaventem was aangestoken. Dat blijkt uit de bevindingen van een deskundige die was aangesteld door het parket.

Vrijdag rond 16.45 uur ontstond er brand in het pand. Omdat er asbestgevaar dreigde door de brandende dakbedekking werd er een ruime perimeter ingesteld en een aantal nabije buren even geëvacueerd. De ruime buurt werd ook opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden en binnen te blijven. Uiteindelijk bleek na metingen dat de asbestpartikels enkel op de eigendom zelf waren neergekomen.

De Kleine Daalstraat was zaterdagmorgen opnieuw even afgesloten. Enerzijds was er opnieuw een kleine opflakkering van de brand waardoor de brandweer opnieuw ter plaatse moest komen. Anderzijds kwamen ook het labo en de gerechtskundige ter plekke om de oorzaak van de brand te achterhalen.

Volgens woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde heeft de deskundige twee brandhaarden aangetroffen. “Een accidentele brand is volgens hem dan ook uitgesloten. Het onderzoek loopt.”

De leegstaande woning stond sowieso op het punt om afgebroken te worden. Bij de bluswerken vrijdag bleek al dat het slot was geforceerd. Het is niet duidelijk of dat al dateerde van voor de brand.

Een deel van de woning is binnen ook ingestort als gevolg van de brand. Vooraleer er sprake kan zijn van een afbraak moet er een sanering komen van de asbestresten. Dat is een zaak voor de eigenaar en de verzekering.