Brand in de Belgicastraat in Zaventem Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

11u50 0 Zaventem Op zaterdagnamiddag moest de brandweer oprukken voor een brand in een leegstaand gebouw in de Belgicastraat in Zaventem. Er zou niemand in het gebouw aanwezig geweest zijn.

In de Belgicastraat in Zaventem brandde gisteren een deel van een leegstaand gebouw uit. De brandweer kwam snel ter plaatse en kreeg de brand vrij snel onder controle. Volgens de brandweer was er niemand aanwezig in het gebouw. Het gaat om een leegstaand gebouw met kantoorruimtes waar op dit moment geen bedrijven gevestigd zijn. Alle kantoorruimtes staan te koop of te huur. De oorzaak van de brand is nog onbekend: “Momenteel is het nog te donker om alles goed te zien, het is dus afwachten om na te gaan hoe de brand is ontstaan”, vertelt een hulpverlener ter plaatse.