Boze man werpt spaghetti in gezicht ex

Een Zaventemse veertiger riskeert een celstraf van 10 maanden met uitstel voor bedreigingen en slagen en verwondingen. Toen zijn ex-vriendin een nieuwe partner had, sloegen de stoppen door. Op 24 februari 2016 liet hij een voicemail achter op de gsm van zijn 'rivaal'. "Als je mijn ex niet goed behandelt, kom ik je been afzagen", klonk het. Om zijn woorden kracht bij te zetten, zocht hij de man op zijn werk op en dreigde hij ermee hem in het ziekenhuis te slaan. Ook tegen zijn ex misdroeg de veertiger zich. Op 8 april 2016 gooide hij een bord spaghetti in haar gezicht. Ook zou hij haar bespuwd hebben, al ontkende hij dat resoluut. Enkele jaren geleden kreeg de man al eens de opschorting voor gelijkaardige feiten. "Veel heeft dat echter niet geholpen", aldus het parket dat nu een celstraf met uitstel vordert. Als probatievoorwaarde wordt gevraagd om een cursus agressiebeheersing te volgen. Uitspraak volgt in de loop van deze maand. (WHW)