Bovenzaal sporthal opnieuw open RDK

21 januari 2019

De bovenzaal van de sporthal van Sint-Stevens-Woluwe, waarin danslessen en trainingen van verschillende gevechtssporten gegeven worden, is opnieuw open. De zaal was sinds maandag 7 januari dicht door onverwachte herstellingswerken. Verwacht werd dat de werken tot eind deze week zouden duren, maar maandag kon de zaal de deuren opnieuw openen. Er kan dus opnieuw in gesport worden.