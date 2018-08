Bouw scoutslokalen start eerstdaags na vijf maanden vertraging 02 augustus 2018

02u40 0 Zaventem De bouw van de nieuwe scoutslokalen begint midden deze maand, nadat de werken vijf maanden uitgesteld werden door een zaak bij de Raad van State. Een aannemer die niet geselecteerd werd voor de werken, voelde zich benadeeld en diende een klacht in. Uiteindelijk kreeg hij ongelijk, waardoor er nu eindelijk van start gegaan kan worden.

De komst van de scoutslokalen had al heel wat voeten in de aarde. Bij de eerste zoektocht naar een aannemer werd slechts één kandidaat gevonden, maar die vroeg het dubbele van de prijs. Daarop wijzigde de gemeente het bestek, waarna vijf aannemers hun kandidatuur indienden. Een daarvan werd geselecteerd, waarop een andere zich verongelijkt voelde en naar de Raad van State trok. Daardoor konden de werken niet starten in maart, zoals aanvankelijk gepland.





Gelijk gekregen

"Maar we hebben inmiddels gelijk gekregen en kunnen midden augustus starten", zegt schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). "We hebben bewust voor staalbouw gekozen, wat goedkoper is dan een traditionele bouw."





Containers

"Tijdens de werkzaamheden kunnen de scoutsleden in containers terecht", vult schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V) aan. "We hopen dat de lokalen in de zomer van 2019 klaar zijn, zodat de jaarlijkse scoutsfeesten er in kunnen plaatsvinden. De speelpleinwerking zal er een plekje krijgen." (RDK)