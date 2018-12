Bouw nieuwe scoutslokalen nu echt begonnen Robby Dierickx

21 december 2018

14u36 0 Zaventem De fundering lag er al even, maar nu is een aannemer ook echt begonnen met de bouw van de nieuwe scoutslokalen in de Imbroekstraat in Zaventem. Als alles vlot verloopt, dan zouden de lokalen aan het begin van de zomer klaar moeten zijn.

De afgeleefde chalets van de scouts van Zaventem werden enkele maanden geleden al afgebroken en sindsdien verblijven de leden van de jeugdbeweging in containers. Dat doen ze in afwachting van hun nieuwe lokalen, waarvan de werken deze week echt van start zijn gegaan. “Het gaat om een stalen constructie”, legt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V) uit. “We hebben bewust voor die bouwvorm gekozen omdat ze wat goedkoper is en bovendien ook sneller klaar is dan de traditionele bouw. We hopen dat de jeugdbeweging haar jaarlijkse Imbroekfeesten begin juli in de nieuwe lokalen kunnen organiseren. Ook de speelpleinwerking zal er hopelijk vanaf volgende zomer onderdak kunnen krijgen.”

De jeugdbeweging krijgt – in tegenstelling tot vroeger – één groot gebouw ter beschikking. Van de oude chalets bleef alleen het voormalige leidingslokaal over. Welke invulling dat zal krijgen, is nog niet duidelijk.