Bouw nieuw politiecommissariaat start mogelijk nog voor zomer Robby Dierickx

26 maart 2019

12u22 2 Zaventem Nog voor de zomer wordt de eerste steen van het nieuwe politiecommissariaat van Zaventem gelegd. Dat had eigenlijk vorige maand al moeten gebeuren, maar de gemeente verwierf nu pas de Omgevingsvergunning.

“Nu we die vergunning op zak hebben, zijn we op zoek naar een geschikte aannemer”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “De onderhandelingen lopen. Voorlopig staat de eerstesteenlegging voor juni gepland, al zouden de werken misschien al wat vroeger kunnen aanvatten. Het dossier ligt momenteel in handen van de dienst Openbare Werken.”

Hypermodern

Het nieuwe commissariaat komt op de plaats waar nu nog het skatepark ligt, pal naast het huidige politiekantoor. Het zal aan alle normen voldoen. Zo komen er kogelwerende muren en zal het gebouw een pak meer cellen tellen. Bovendien komt er een ondergrondse schietstand en een dojo waar gevechtssporten geoefend kunnen worden. De schietstand zal ook door andere politiezones gebruikt worden. Tot slot wordt de parking fors uitgebreid en komen er twintig laadpalen voor elektrische wagens.

De bouw van het nieuwe politiecommissariaat kost in totaal 14,5 miljoen euro.