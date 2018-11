Boleta’s dan toch niet gestolen WHW

23 november 2018

12u46 0 Zaventem Een Nederlandse twintiger is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne.

De man werd op 13 augustus opgepakt nadat bleek dat hij 627 gram cocaïne had gesmokkeld door zogenaamde boleta’s in te slikken. De man zei dat hij in Suriname bedreigd was door twee kennissen aan wie hij nog 5000 euro moest betalen. Nadat de boleta’s operatief verwijderd werden uit zijn lichaam bleken er 3 verdwenen te zijn. Het parket opende een onderzoek naar de diefstal. “We hebben na grondig onderzoek dit dossier zonder gevolg geklasseerd. Naar alle waarschijnlijkheid ging het om een vergissing in de telling. We hebben ook suggesties geformuleerd aan de betrokken diensten om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden”, aldus het parket.