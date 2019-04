Boetes en waarschuwingen uitgedeeld tijdens wijkscan DBS

10 april 2019

09u40 0 Zaventem Naar aanleiding van een stijging van het aantal diefstallen in woning in Sint-Stevens-Woluwe in de maand maart heeft de politie een wijkscan uitgevoerd. Daarbij werden negen boetes uitgedeeld en 31 briefjes achtergelaten die de aandacht vestigen op inbraakgevoelige punten.

De wijkinspecteurs controleerden de voertuigen op hun slotvastheid en hieruit bleek dat van de 136 gecontroleerde voertuigen er 9 voertuigen niet slotvast waren en dat er in één voertuig waardevolle voorwerpen (GPS) zichtbaar lagen. De eigenaars van de 9 voertuigen mogen een boete in hun bus mogen verwachten. De eigenaar van de wagen met de zichtbare GPS zal een brief met opmerking in zijn brievenbus krijgen.

Eveneens werden de woningen in een aantal straten nagekeken op vijf punten om inbraak te voorkomen. Er werden 31 briefjes in de brievenbus nagelaten om de bewoner(s) te melden dat hun woning op één van de punten niet veilig was.

De gemeenschapswachten hebben de wijkinspecteurs vergezeld en zij hebben de omgeving nagekeken op aanwezig sluikafval, overhangende hagen of aanwezig onkruid op de stoep en de aanwezigheid van een huisnummer. Er werden 2 brieven in de brievenbus gestoken voor afwezige huisnummers.