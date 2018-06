BMW brandt uit aan Leuvensesteenweg 02 juni 2018

Op het kruispunt van het Woluwedal en de Leuvensesteenweg is gisterochtend een BMW uitgebrand. Gewonden vielen er niet.





"De auto vatte omstreeks 9 uur vuur", zegt Ellen Vanderpoel, woordvoerster van de politiezone Zaventem. "De hulpdiensten waren na vijf minuten al ter plaatse en kregen de vlammen snel onder controle. Er was vooral veel rookontwikkeling. De bestuurder kon het voertuig ook tijdig verlaten."





De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk, maar volgens de brandweer gaat het mogelijk om een kortsluiting. Tijdens de interventie moest de weg een tijdlang afgesloten worden.





(VDBS)