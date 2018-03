BlueBikes aan station moeten meer pendelaars lokken 13 maart 2018

02u48 0 Zaventem Aan het station van Zaventem-Dorp worden binnen enkele maanden twaalf BlueBikes geplaatst. Die fietsen kunnen non-stop ontleend worden en moeten meer pendelaars aantrekken.

"BlueBikes zijn fietsen die 24 uur per dag ontleend kunnen worden en dat zeven dagen per week", zegt schepen voor Duurzame Mobiliteit Wim Desloovere (Open Vld). "De kostprijs bedraagt slechts één euro. De gebruiker moet de fiets telkens terugbrengen naar het afhaal- en afleverpunt aan het station. We hopen om burgers te motiveren om vaker de fiets te kiezen en de wagen te laten staan."





De gemeente wil op die manier ook meer pendelaars naar Zaventem lokken. "Voor veel mensen is het gebruik van de trein of de bus niet evident, omdat hun werkplek niet in de buurt van een treinstation of bushalte ligt", vult burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) aan. "Dit BlueBike-systeem is echter een belangrijke aanvulling op het aanbod van het openbaar vervoer."





50.000 euro

Uit bevragingen blijkt dat 39 procent van de gebruikers dankzij dit systeem verplaatsingen kunnen maken die vroeger niet lukten. Omdat de NMBS zelf niet langer wil investeren in BlueBike-punten heeft de gemeente beslist om hier geld voor vrij te maken. Het prijskaartje bedraagt 50.000 euro voor vier jaar. Het schepencollege vroeg wel een subsidie aan bij de provincie.





(RDK)