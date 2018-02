Bloembakdieven teisteren gemeente 16 februari 2018

02u27 0 Zaventem Enkele inwoners van Zaventem zetten al een tijdje geen bloembakken meer op de vensterbank van hun woning omdat ze om de haverklap gestolen worden. Dat is onder meer in de Steenokkerzeelstraat, de Grote Daalstraat en de Doggeweg het geval.

De laatste feiten dateren van begin deze week. In de Steenokkerzeelstraat gingen dieven al voor de tweede keer in enkele weken tijd met de bloembak op de vensterbank van een woning aan de haal. "Daarom heb ik al mijn bloemen nu binnengezet", aldus de bewoonster, die liever anoniem wil blijven. "Om te vermijden dat er in de toekomst nog bloembakken verdwijnen, zet ik voortaan geen bloemen meer buiten."





Ook in de Grote Daalstraat sloegen de dieven al toe. "Ik woon net aan een bushalte en toen ik de bloemen water wilde geven, was de bloembak verdwenen", aldus Carine Van Molle. "Sindsdien zet ik geen bloemen meer op mijn vensterbank." In de Steenokkerzeelstraat verdwenen in het verleden ook verschillende bloembakken.





De lokale politie van Zaventem heeft voorlopig evenwel nog geen klachten gekregen van inwoners die het slachtoffer waren van de bloembakdieven. (RDK)