Big Brother tegen overlast CAMERASCHILD TEGEN VANDALISME, DIEFSTALLEN EN SLUIKSTORTEN ROBBY DIERICKX

28 februari 2018

02u27 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem gaat een viertal bewakingscamera's aankopen om allerlei vormen van overlast aan te pakken. De camera's zullen onder meer tegen vandalisme, diefstallen, zwerfvuil en zelfs bendevorming ingezet worden. "We willen kort op de bal spelen en dat kan alleen met een cameraschild", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).

50.000 euro, zoveel maakt de gemeente vrij om zeker twee mobiele en een of twee semimobiele camera's aan te kopen. Maandagavond zette de gemeenteraad het licht op groen voor de komst van het cameraschild. "De voorbije maanden hebben we al enkele mobiele camera's gehuurd om na te gaan hoe alles in zijn werk gaat en waar we de camera's het best kunnen ophangen", vertelt burgemeester Holemans. "Die proefperiode is inmiddels afgerond en nu hebben we beslist om zelf camera's aan te kopen."





Die kunnen overal in de gemeente ingezet worden. "We willen alle vormen van overlast aanpakken", aldus nog Holemans. "Ik denk dan aan het probleem van sluikstorten, waar onze gemeente al lang mee kampt. Maar ook vandalisme kunnen we hiermee voorkomen. Zo kregen we enkele jaren geleden met vandalen te maken die om de haverklap de sierbollen in de gemeentelijke vijvers gooiden. Telkens wanneer de bollen uit het water gehaald werden en opnieuw op hun plaats gezet werden, sloegen de vandalen weer toe. Dat kostte ons handenvol geld. Door camera's in te zetten, worden vandalen ontmoedigd om dat soort toestanden uit te halen. Ook allerlei vormen van diefstallen kunnen we voorkomen, net als bendevorming. Al hebben we met dat laatste fenomeen nog niet echt problemen in onze gemeente. Tot slot kunnen de camera's ook ingezet worden om de orde te handhaven bij grotere evenementen zoals festivals."





Altijd opvragen

Volgens Holemans is het niet de bedoeling om daders op heterdaad te betrappen. "De beelden zullen immers niet permanent bekeken worden door de politie", klinkt het. "Maar ze kunnen wel altijd opgevraagd kunnen worden. Wanneer we merken dat er een misdrijf plaatsvond, kunnen we meteen achterhalen wie de daders zijn. Gezien het om mobiele camera's gaat, kunnen ze op korte tijd op verschillende plaatsen gezet worden."





Waarschuwingsborden

Aan de invalswegen naar Zaventem werden ondertussen al borden geplaatst waarmee duidelijk gemaakt wordt dat er her en der bewakingscamera's staan. Daarmee vermijdt de gemeente dat het de waarschuwingsborden telkens moet verplaatsen. Wanneer de eerste camera's in het straatbeeld te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk.