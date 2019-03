Bezorgdheid over mogelijke komst McDonald’s en Carrefour (al is nog niets concreet) Robby Dierickx

08 maart 2019

09u25 2 Zaventem In Sterrebeek heerst ongerustheid over de mogelijke komst van een restaurant van McDonald’s en een warenhuis van Carrefour. De fastfoodketen en de warenhuisketen zouden een filiaal willen openen op de site van de voormalige Ford-garage Hergon langs de Mechelsesteenweg. Die laatste is verhuisd naar de Leuvensesteenweg.

Echt concreet is de komst van Carrefour en McDonald’s naar Sterrebeek nog niet, al had Carrefour wel al een eerste gesprek met burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). Zij wil voorlopig niet reageren op de geruchten, maar uit goede bron vernamen we dat ze geen voorstander is van het project. Reden? De Mechelsesteenweg is nu al verzadigd en een nieuw warenhuis – pal naast de Lidl-supermarkt – zou de steenweg nog meer doen dichtslibben. Ook McDonald’s zou interesse hebben in de site, maar de fastfoodketen kan hier voorlopig geen informatie over geven. Op sociale media zijn inwoners van Sterrebeek inmiddels met een campagne gestart om hun ongenoegen te uiten over de mogelijke komst van de Carrefour en de McDonald’s.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) zegt dat er op de dienst Ruimtelijke Ordening voorlopig nog geen dossier ingediend werd, maar laat wel meteen weten dat de gemeente terughoudend is als het gaat over een uitbating die veel volk en dus nog meer verkeer op de drukke Mechelsesteenweg zal aantrekken. “Maar uiteraard zal de gemeente elk dossier dat ingediend wordt, beoordelen volgens de regels van de kunst”, klinkt het.

Het schepencollege kan echter geen eindbeslissing nemen, maar kan enkel adviseren. Het is de provincie die het licht op groen of op rood zal zetten als er effectief een aanvraag komt.