Beveiligingsagenten bewaken voortaan Brussels Airport RDK

04 december 2018

09u19 0 Zaventem 58 agenten, zeven hoofdinspecteurs en één commissaris van de federale politie staan voortaan in voor de beveiliging van de infrastructuur van Brussels Airport. Zij maken deel uit van de Directie Beveiliging (DAB) en begonnen zaterdag aan hun opdracht op Zaventem.

Drie jaar geleden besliste de federale regering om die DAB op te richten. Bedoeling van het nieuwe veiligheidskorps, dat over heel het land gezien op termijn uit 1.660 werknemers zal bestaan, is te voorkomen dat een volwaardige politie-inspecteur ‘statische’ bewakingsopdrachten moet doen aangezien het niet tot zijn kerntaken behoort. “Deze opdrachten worden voortaan uitgevoerd door agenten die hier bij de federale politie speciaal voor zijn opgeleid”, klinkt het bij de politie. “Voor de bewaking van de infrastructuur van Brussels Airport zetten we 58 beveiligingsagenten, zeven hoofdinspecteurs en één commissaris in.”

Behalve de bewaking van de luchthaven zullen de 1.660 personeelsleden onder meer ook rechtbanken, nucleaire sites, de Koninklijke Paleizen, kritische gebouwen zoals de Navo in Evere, Europese instellingen en protocollaire escortes moeten bewaken en beveiligen.