Bestuurder die twee parkeerplaatsen inneemt op zijn plaats gezet Robby Dierickx

20 november 2018

16u56 0

Een Luxemburger die zich dinsdag op een wel heel egoïstische manier op één van de parkings van de luchthaven geparkeerd had, is door een andere automobilist op een ludieke manier op zijn plaats gezet. De Luxemburgse chauffeur had zijn Opel op twee parkeerplaatsen gezet, terwijl het parkeerterrein bomvol stond. Zijn egoïstisch gedrag schoot duidelijk in het verkeerde gat van een voorbijganger, want onder de ruitenwisser stak een papier met het opschrift ‘Slechtste parkeerder. Prijs af te halen bij de rijschool’. Benieuwd of de Luxemburger in het vervolg twee keer zal nadenken wanneer hij van plan is twee parkeerplaatsen in te nemen.