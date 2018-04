Bart Peeters headliner Pop@Park 23 april 2018

Het gemeentebestuur van Zaventem heeft de affiche van de zevende editie van het gratis openluchtfestival Pop@Park, dat traditioneel op 15 augustus georganiseerd wordt, bekendgemaakt. Headliner is Bart Peeters. "Hij zal zijn nieuwe plaat 'Brood voor Morgenvroeg' komen voorstellen met de begeleidingsband De Ideale Mannen", zegt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). "Daarnaast staan ook André Brasseur & Band, Level Six, dj Steff en Bucklefisch op het podium. Die laatste band uit Gooik won de finale van de Pop@Park Rockrally."





Behalve muziek is er op 15 augustus ook opnieuw een groot sportaanbod. "Zo is er de jaarlijkse jogging, en kan je deelnemen aan fiets- en wandeltochten door Zaventem en omliggende gemeenten", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA).





(RDK)