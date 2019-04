Bakker en traiteur verplaatsen niet-reglementaire automaten Robby Dierickx

15 april 2019

17u20 3 Zaventem Bakkerij Mommaerts en traiteurszaak André Claessens hebben hun voedingsautomaten verhuisd van de Leuvensesteenweg in Kortenberg naar de Mechelsesteenweg in Nossegem. De verhuis was verplicht, omdat de automaten niet reglementair stonden.

Het was na een melding van een buur over overlast in de omgeving van de automaten langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg dat het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de steenweg, ontdekte dat de toestellen er zonder vergunning stonden. Een nieuwe vergunningsaanvraag werd geweigerd, omdat de brood- en maaltijdautomaten voor de rooilijn stonden, wat wettelijk verboden is. Op de site zelf was onvoldoende plaats om de automaten te verplaatsen, dus werden bakkerij Mommaerts uit Kortenberg en traiteur André Claessens uit Zaventem verplicht hun toestellen weg te halen. Maandag verhuisden beide automaten naar de Mechelsesteenweg in Nossegem.